الجيش الجزائري يقضي على سبعة إرهابيين

الجزائر-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية اليوم أن قوات الجيش الوطني الشعبي تمكنت من القضاء اليوم على سبعة إرهابيين خلال عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار في ولاية سكيكدة شمال البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها “إن هذه العملية التي لا تزال متواصلة أسفرت أيضاً عن مصادرة بنادق وكميات من الذخيرة وأجهزة اتصال ومعدات أخرى”.

وأشار البيان الى أن هذه العملية النوعية تؤكد عزم قواتنا المسلحة على تعقب هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.

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