القوات الأوكرانية تستهدف أراضي دونيتسك بالقذائف

دونيتسك-سانا

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد أن القوات الأوكرانية قصفت أراضيها بمختلف أنواع الأسلحة.

ونقلت سبوتنيك عن المكتب التمثيلي للجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار قوله اليوم إن “القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت 18 قذيفة من عيار 120 ملم على بلدتي بيلايا كامينكا وأوزريانوفكا كما استهدفت بست قذائف من عيار 82 ملم و20 قنبلة يدوية إضافة للأسلحة الخفيفة مدينة دونيتسك”.

وكانت وزارة حالات الطوارئ في الجمهورية أعلنت في وقت سابق اليوم أنه تم إجلاء 6600 شخص من بينهم نحو 2500 طفل من عدد من المناطق بعد تعرضها لقصف من القوات الأوكرانية.

إلى ذلك كشفت الاستخبارات في دونيتسك عن حصولها على خطة العملية الهجومية الأوكرانية ضدها وضد جمهورية لوغانسك موضحة أنه تم تخصيص 5 أيام للعملية.

وحسب مصدر في الاستخبارات فإن الهدف من الهجوم الأوكراني هو دفع السكان الناطقين بالروسية في الجمهوريتين للنزوح إلى روسيا والسيطرة على أراضيهم بالكامل.

وكانت دونيتسك ولوغانسك نفتا انسحابهما من اتفاقيات مينسك لحل الأزمة في دونباس.

وفي سياق متصل أعلنت شبكة RT التلفزيونية الروسية أن مراسلها إلى دونيتسك وفريقه تعرضوا اليوم لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية.

وحسب الشبكة وقع الحادث في بلدة زايتسيفو الواقعة بالقرب من خط التماس بين طرفي النزاع في دونباس مؤكدة أن الفريق لم يصب بأذى جراء الحادث.