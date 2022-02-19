يوم تطوعي خدمي وحملة تشجير بريفي حماة والسويداء

حماة والسويداء-سانا

في إطار أنشطة يوم المجالس المحلية نظمت فعاليات أهلية وحكومية يوماً تطوعياً خدمياً في مدينة محردة بريف حماة الغربي شمل أعمال تزفيت لطريق مبنى العيادات الشاملة وأعمال نظافة ودهان لأطاريف الطرق وزرع غراس حراجية في الجزر الطرقية.

وبين جوني الصدير رئيس مجلس المدينة في تصريح لمراسل سانا أن المشاركين بالأعمال التطوعية الخدمية هم من فعاليات المجتمع المحلي وبعض الجهات العامة المعنية بالإضافة لآليات من قسم الخدمات الفنية حيث تركزت الأعمال حول تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة محردة من خلال صيانة الطريق والجزر والأطاريف والأرصفة إضافة إلى تنفيذ أعمال الإسفلت للطريق الواصل بين مبنى العيادات الشاملة والتحويلة الطرقية الرئيسة بامتداد 600 متر.

وفي سياق مشابه نظم مجلس بلدة الجنينة بريف السويداء اليوم بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري بالمحافظة وبمشاركة فعاليات أهلية وطلاب مدارس حملة تشجير ويوم نظافة تطوعياً وذلك بمناسبة يوم المجالس المحلية.

وذكر رئيس مجلس بلدة الجنينة مرهف الصحناوي لمراسل سانا أن حملة التشجير نفذت في الحدائق ومنصفات الطريق الرئيسي وبعض المدارس وتضمنت غرس نحو 200 شجرة حراجية متنوعة بينما شمل يوم النظافة التطوعي تنظيف خمسة محاور للطريق الرئيسي للبلدة ومنافذ طرقها إلى القرى المجاورة.

وتقع بلدة الجنينة بريف السويداء الشمالي الشرقي وتبعد عن مركز محافظة السويداء نحو 32 كيلومتراً.

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