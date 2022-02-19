الاتحاد الرياضي العام: لا صحة للأخبار المتداولة عن فصل إبراهيم عالمة

دمشق-سانا

نفى الاتحاد الرياضي العام الأخبار المتداولة عن نيته فصل حارس مرمى منتخب سورية لكرة القدم إبراهيم عالمة من منظمة الاتحاد.

وجاء في بيان للاتحاد تلقت سانا نسخة منه “إن حارس مرمى منتخب سورية إبراهيم عالمة له تاريخ مع المنتخب وإنجازاته حاضرة ولا يستطيع أحد نكرانها وهو قامة رياضية وطنية قدم الكثير لمنتخباتنا بمختلف فئاتها ولا توجد أي نية لمعاقبة عالمة وكل ما يتم تداوله حول ذلك عار عن الصحة”.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن المسؤول المباشر عن هذا الموضوع الذي يتم تداوله هو اتحاد كرة القدم وتمثله الآن اللجنة المؤقتة التي قامت بدورها بدعوة الحارس عالمة للحضور يوم الاثنين المقبل للاستفسار عن كل ما ذكره في تصريحاته الإعلامية الأخيرة والتأكد من هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من خالف الأنظمة والقوانين.