غرام الذهب يرتفع ثلاثة آلاف ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب في السوق المحلية عيار 21 ثلاثة آلاف ليرة سورية اليوم متأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1900 دولار.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 188 ألف ليرة سورية وسعر شراء 187500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 161142 ليرة وسعر شراء 160642 ليرة.

وكان سعر غرام الذهب في السوق المحلية ارتفع السبت الماضي ألفي ليرة سورية متأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلى 1860 دولاراً.

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