موسكو: انفجار قذيفة أطلقت من أوكرانيا داخل الأراضي الروسية

موسكو-سانا

أكدت مصادر رسمية في روسيا أن قذيفة أطلقت من أوكرانيا انفجرت اليوم في مقاطعة روستوف الروسية دون أن تتسبب بأضرار أو إصابات بشرية.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون تأكيده أن “القذيفة انفجرت في منطقة تاراسوفسكي على بعد 300 متر من أحد المنازل في قرية ميتياكينسكايا”.

وأوضح المصدر أن موقع الانفجار يقع على بعد نحو كيلومتر واحد من الحدود الروسية الأوكرانية.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وشرعت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك في وقت سابق بإجلاء مواطنيهما المدنيين إلى روسيا محذرتين من أن قوات الحكومة الأوكرانية أنهت استعداداتها لشن هجوم واسع جديد عليهما.