8 قتلى في أوروبا جراء العاصفة (يونيس)

لندن-سانا

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في أنحاء متفرقة من أوروبا جراء العاصفة يونيس.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن سرعة رياح العاصفة “يونيس” بلغت 122 ميلاً في الساعة على جزيرة وايت البريطانية وتسببت في سقوط الأشجار وتطاير الحطام وأسفرت عن مصرع أربعة أشخاص.

وأدت العاصفة أيضاً إلى مقتل ثلاثة أشخاص في هولندا ورابع في بلجيكا كما تسببت الرياح العاتية المرافقة لها في حدوث أضرار وأعطال في شبكة المواصلات وخطوط السفر وتركت عشرات آلاف الأشخاص دون كهرباء.

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