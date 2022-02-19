تدفق نبع الخوابي وعين البلد بريف السويداء الجنوبي الشرقي

السويداء-سانا

أدى ذوبان الثلوج في المرتفعات الجبلية إلى تدفق نبع الخوابي وعين البلد الموسميين المربوطين على خزان شبكة المياه المغذية لبلدة مياماس بريف السويداء الجنوبي الشرقي.

وأشار رئيس وحدة الريف الشرقي للمؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء المهندس نواف منذر في تصريح لمراسل سانا إلى أنه اصبح بالإمكان الاستفادة من النبع والعين لدعم الوارد المائي لبلدة مياماس وتأمين نحو نصف احتياجاتها اليومية والتخفيف من أعباء وتكاليف تشغيل الآبار ونقل المياه بالصهاريج للمواطنين.

ولفت المهندس منذر إلى وجود إمكانية أيضاً خلال الأيام القادمة لتغذية البلدة من سد جبل العرب بشكل جزئي وذلك بعد أن تمت إعادة تشغيل محطة التصفية عليه التي كانت متوقفة عن العمل منذ حزيران الفائت لنضوب مياه السد في حينه.

وشهدت محافظة السويداء خلال الفترة القريبة الماضية نتيجة الأمطار والثلوج تدفقاً لنبع التنورية وزيادة في غزارة نبع عرى وعودة جريان الوادي المغذي لسد حبران.

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