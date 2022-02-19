تمديد حالة الطوارئ في الولايات المتحدة بسبب كورونا

واشنطن-سانا

أعلن المكتب الصحفي للبيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيمدد حالة الطوارئ التي تم فرضها في آذار عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المكتب قوله إن “جائحة فيروس كورونا ما زالت تمثل تهديداً كبيراً لصحة المجتمع وأمن الولايات المتحدة وبهذا الصدد يجب الحفاظ على سريان مفعول حالة الطوارئ في البلاد بعد الأول من آذار عام 2022”.

ووفقاً لمعلومات جامعة جونز هوبكنز التي تعد الإحصاءات الخاصة بكورونا في الولايات المتحدة فإن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بين الأمريكيين منذ بداية الجائحة تجاوز 78 مليون إصابة فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 933 ألفاً لتحافظ أمريكا على المرتبة الأولى في هذين المؤشرين.