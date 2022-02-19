19 شباط 2001 – انهيار السوق المالية التركية

دمشق-سانا

1674 – إنكلترا وهولندا توقعان “اتفاقية سلام وستمنستر” والتي أنهت “الحرب الأنكلو هولندية الثالثة”.

1915 – بدء معركة جاليبولي أثناء الحرب العالمية الأولى.

1937 – استخدام علم هولندا لأول مرة بشكل رسمي.

1942 – الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يوقع على قرار يتيح للقوات المسلحة نقل الأمريكان من أصل ياباني إلى معسكرات عزل وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1959 – الإعلان عن قيام جمهورية قبرص.

1986- الاتحاد السوفييتي يطلق محطة الفضاء مير حاملة معها 3 أفراد لتدور في المدار لمدة 15 سنة تكللت خلالها بالنجاح لمدة 10 سنوات من زمنها المتوقع.

2001 – انهيار السوق المالية التركية بعد وصف رئيس وزراء تركيا بولنت أجاويد الأزمة الاقتصادية في بلاده بالخطيرة.

2006 – انفجار لغاز الميثان في منجم للفحم في مدينة نويفا روزيتا بالمكسيك يودي بحياة 65 شخصاً من عمال المناجم.

2008 – فيدل كاسترو يعلن استقالته من رئاسة كوبا.

من مواليد هذا اليوم..

1473 – نيكولاس كوبرنيكوس عالم بولندي في علم الفلك.

1833 – إيلي دوكميان صحفي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902.

1941- دايفيد غروس عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2004.

من وفيات هذا اليوم..

1951 – أندريه جيد كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1947.

1952 – كنوت همسون أديب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1920.

2012 – ريناتو دولبيكو عالم إيطالي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.

أعياد ومناسبات..

عيد الجيش في المكسيك.

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