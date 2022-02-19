19 شباط 2001 – انهيار السوق المالية التركية

دمشق-سانا
1674 – إنكلترا وهولندا توقعان “اتفاقية سلام وستمنستر” والتي أنهت “الحرب الأنكلو هولندية الثالثة”.
1915 – بدء معركة جاليبولي أثناء الحرب العالمية الأولى.
1937 – استخدام علم هولندا لأول مرة بشكل رسمي.
1942 – الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يوقع على قرار يتيح للقوات المسلحة نقل الأمريكان من أصل ياباني إلى معسكرات عزل وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1959 – الإعلان عن قيام جمهورية قبرص.
1986- الاتحاد السوفييتي يطلق محطة الفضاء مير حاملة معها 3 أفراد لتدور في المدار لمدة 15 سنة تكللت خلالها بالنجاح لمدة 10 سنوات من زمنها المتوقع.
2001 – انهيار السوق المالية التركية بعد وصف رئيس وزراء تركيا بولنت أجاويد الأزمة الاقتصادية في بلاده بالخطيرة.
2006 – انفجار لغاز الميثان في منجم للفحم في مدينة نويفا روزيتا بالمكسيك يودي بحياة 65 شخصاً من عمال المناجم.
2008 – فيدل كاسترو يعلن استقالته من رئاسة كوبا.
من مواليد هذا اليوم..
1473 – نيكولاس كوبرنيكوس عالم بولندي في علم الفلك.
1833 – إيلي دوكميان صحفي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902.
1941- دايفيد غروس عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2004.
من وفيات هذا اليوم..
1951 – أندريه جيد كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1947.
1952 – كنوت همسون أديب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1920.
2012 – ريناتو دولبيكو عالم إيطالي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.
أعياد ومناسبات..
عيد الجيش في المكسيك.
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