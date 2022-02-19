|السبت
|الأحد
|الاثنين
|دمشق
|16/6
|17/7
|18/7
|القنيطرة
|14/6
|15/5
|16/5
|درعا
|17/6
|17/7
|16/7
|السويداء
|16/4
|15/5
|16/5
|حمص
|16/3
|17/4
|17/4
|حماة
|16/3
|16/4
|17/4
|الحسكة
|20/6
|20/6
|19/5
|اللاذقية
|19/9
|18/9
|18/9
|طرطوس
|19/9
|18/9
|18/9
|حلب
|16/5
|18/6
|17/6
|ادلب
|16/7
|18/7
|18/7
|دير الزور
|21/12
|21/10
|20/10
|الرقة
|16/6
|17/7
|18/7
انظر ايضاً
19 شباط 2001 – انهيار السوق المالية التركية
دمشق-سانا 1674 – إنكلترا وهولندا توقعان “اتفاقية سلام وستمنستر” والتي أنهت “الحرب الأنكلو هولندية الثالثة”. …