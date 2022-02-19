SCS-NET

2022-02-19

  السبت الأحد الاثنين
دمشق 16/6 17/7 18/7
القنيطرة 14/6 15/5 16/5
درعا 17/6 17/7 16/7
السويداء 16/4 15/5 16/5
حمص 16/3 17/4 17/4
حماة 16/3 16/4 17/4
الحسكة 20/6 20/6 19/5
اللاذقية 19/9 18/9 18/9
طرطوس 19/9 18/9 18/9
حلب 16/5 18/6 17/6
ادلب 16/7 18/7 18/7
دير الزور 21/12 21/10 20/10
الرقة 16/6 17/7 18/7

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