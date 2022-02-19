زخات مطرية متوقعة على المناطق الجنوبية والشرقية والقلمون

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها في المناطق الجنوبية والشرقية والقلمون بينما تبقى أعلى من معدلاتها في باقي المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر وخاصة على المناطق الجنوبية والشرقية والقلمون أما الرياح فتكون شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار محلية خفيفة على المناطق الشرقية كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…