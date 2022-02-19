تويتر يحصن المستخدمين من التعليقات المزعجة بميزة جديدة

نيويورك-سانا

أعلن القائمون على تطبيق “تويتر” عن توفير ميزة جديدة للمستخدمين لحمايتهم من التعليقات المزعجة أو غير المرغوب بها.

وأشار القائمون على التطبيق في بيان إلى أن مستخدمي التطبيق في بعض البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإيرلندا ونيوزيلندا وأستراليا ستتاح لهم ميزة “الوضع الأمن” التي ستوفر لهم حماية من التعليقات غير المرغوبة التي قد تظهر على تغريداتهم.

وحسب البيان فإن المبرمجين في “تويتر” طوروا الخوارزميات الرقمية المتعلقة بهذه الميزة لتكون قادرة على التعرف على العبارات المسيئة أو غير المرغوب بها والتي يضعها البعض على تغريدات الآخرين وتفعيل الحظر التلقائي المؤقت لمدة سبعة أيام على حسابات هؤلاء الأشخاص ليكونوا غير قادرين على الوصول لحساب الشخص الذي يتضرر من عباراته أو رؤية تغريداته أو متابعة نشاطه على التطبيق.

وكانت العديد من تطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي قد أطلقت سابقاً ميزات مشابهة لميزة “تويتر” الجديدة وذلك بعض أن تلقت شكاوى من المستخدمين الذين عانوا من تعليقات الآخرين المسيئة على منشوراتهم.

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