النفط ينهي الأسبوع بتباين لأسعاره

نيويورك-سانا

أغلقت أسعار النفط هذا الأسبوع على تفاوت وسط غموض جيوسياسي وآمال في زيادة الإمدادات.

وحسب رويترز ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 6ر0 بالمئة إلى 54ر93 دولارا ًللبرميل بينما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضا 69 سنتاً أو 5ر0 بالمئة عند 07ر91 دولاراً للبرميل.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما منذ أيلول 2014 يوم الاثنين الماضي وسجل خام برنت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 9ر0 بالمئة للأسبوع التاسع على التوالي من المكاسب بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7ر1 بالمئة هذا الأسبوع.

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