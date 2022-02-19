SCS-NET

بوتين يوقع مرسوماً باستدعاء الاحتياط من مواطني بلاده للتدريب العسكري

2022-02-18

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي باستدعاء الاحتياط من مواطني بلاده للتدريب العسكري.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن المرسوم نص وفقاً لوثيقة نشرت على البوابة الرسمية الروسية للمعلومات القانونية على الإنترنت على “دعوة مواطني روسيا الموجودين في قائمة الاحتياط لعام 2022 للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية ووكالات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية”.

وأضافت الوثيقة: “بالإضافة إلى ذلك تم توجيه مجلس الوزراء والسلطات التنفيذية للمناطق الروسية لضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بدعوة المواطنين إلى معسكرات التدريب وعقد هذه المعسكرات التدريبية”.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات التي تؤججها الدول الغربية بقيادة واشنطن وخاصة بعد أن زادت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة من إمداد أوكرانيا بالأسلحة ونشرت آلاف العسكريين الإضافيين في أوروبا الشرقية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

بوتين لـ توكاييف: علاقاتنا استراتيجية مبنية على الاحترام المتبادل

موسكو-سانا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمق العلاقات الاستراتيجية بين روسيا وكازاخستان المبنية على الثقة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved