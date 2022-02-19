بوتين يوقع مرسوماً باستدعاء الاحتياط من مواطني بلاده للتدريب العسكري

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي باستدعاء الاحتياط من مواطني بلاده للتدريب العسكري.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن المرسوم نص وفقاً لوثيقة نشرت على البوابة الرسمية الروسية للمعلومات القانونية على الإنترنت على “دعوة مواطني روسيا الموجودين في قائمة الاحتياط لعام 2022 للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية ووكالات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية”.

وأضافت الوثيقة: “بالإضافة إلى ذلك تم توجيه مجلس الوزراء والسلطات التنفيذية للمناطق الروسية لضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بدعوة المواطنين إلى معسكرات التدريب وعقد هذه المعسكرات التدريبية”.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات التي تؤججها الدول الغربية بقيادة واشنطن وخاصة بعد أن زادت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة من إمداد أوكرانيا بالأسلحة ونشرت آلاف العسكريين الإضافيين في أوروبا الشرقية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency