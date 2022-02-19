إيران: وصول مفاوضات فيينا إلى نتيجة مرهون بأداء الدول الغربية

طهران-سانا

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم أن وصول مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي إلى نتيجة مرهون بأداء الدول الغربية.

وقال عبد اللهيان في تصريح له اليوم على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن: “ما زلنا في مفاوضات فيينا نواجه بعض القضايا غير المحلولة” مشيراً إلى مواصلة وفد بلاده المفاوضات في فيينا بجدية وبهدف الوصول إلى اتفاق جيد.

وأضاف عبد اللهيان: “نحن نواجه اتفاقاً جيداً وفي متناول اليد قريباً جداً إلا أن الأطراف الغربية هي التي عليها المبادرة وإبداء المرونة الحقيقية من نفسها وهي التي يمكنها أن تحدد وصول المفاوضات إلى نتيجة في بضعة أيام أو بضعة أسابيع قادمة”.

وتابع عبد اللهيان: “نأمل أن تصل المفاوضات بين إيران ودول مجموعة أربعة زائد واحد في فيينا إلى اتفاق جيد في القريب العاجل ، وفي مرحلة ما بعد الوصول إلى الاتفاق الجيد نحن بحاجة إلى أن تكون لنا محادثات مع مختلف الدول لنكون مستعدين لعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها وتنفيذ التوافقات الواردة في الاتفاق النووي عام 2015”.

يذكر أن جولة المفاوضات الثامنة في فيينا بين إيران ودول مجموعة “أربعة زائد واحد” انطلقت في الـ27 من كانون الأول الماضي وتخللها توقف لفترة 11 يوماً.

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