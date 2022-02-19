التجارة الداخلية: ليس كل من يملك سجلاً تجارياً يستبعد من الدعم

دمشق-سانا

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك انه ليس كل من يملك سجلاً تجارياً يستبعد من الدعم.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن هناك فئات تحصل على الدعم حتى لو كان لديها سجل تجاري مشيرة إلى إمكانية معرفة ذلك عن طريق الدخول إلى التطبيق الذي أطلقته.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الإيعاز بفتح دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات أمام المواطنين وخلال أيام العطل وتمديد الدوام الرسمي لغاية الساعة السادسة مساء يومياً حتى تتم معالجة كل الاعتراضات.

وكانت الوزارة أطلقت في الـ 9 من الشهر الجاري منصة “استكمال الاعتراض على الاستبعاد من الدعم” المخصصة لتسجيل وتوثيق بيانات المعترضين ممن تم استبعادهم بسبب حيازة سجل تجاري ولديهم أسباب تخولهم للاستمرار بالحصول على الدعم.

علي عجيب