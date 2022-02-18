مدرب ريال مدريد: لعبنا بشكل سيئ أمام باريس

مدريد-سانا

أكد مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن فريقه لعب بشكل سيئ للغاية أمام باريس سان جيرمان ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: “فعلنا كل ما نفعله بشكل جيد، بشكل سيء. لقد كانت ليلة سيئة ولكني لست قلقاً كثيراً لأني أعلم مهارة وشخصية هؤلاء اللاعبين في المضي قدماً”.

وعن عودة اللاعب الفرنسي كريم بنزيما للفريق بعد تعافيه من إصابة عضلية شدد أنشيلوتي على أنه سيحل مشكلة العقم التهديفي للنادي الذي لم يسجل سوى هدف وحيد في آخر 4 مباريات معرباً عن ثقته أن فريقه سيعطي كل شيء في الملعب خلال المباراة المقبلة أمام ألافيس في منافسات الدوري الإسباني، وأنه سينتفض من الهزيمة أمام سان جيرمان الثلاثاء الماضي.