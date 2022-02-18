مصرع 17 شخصاً إثر اصطدام مركبتي وقود وركاب في نيجيريا

أبوجا-سانا

أعلنت السلطات النيجيرية اليوم مصرع 17 شخصاً إثر اصطدام ناقلة للوقود مع حافلة للركاب في ولاية أوغون جنوب غرب نيجيريا.

ونقلت رويترز عن الهيئة الفيدرالية للسلامة على الطرق في نيجيريا قولها إن ناقلة للوقود اصطدمت بمقدمة حافلة للركاب ما أدى لاندلاع النيران ومصرع 17 شخصاً وسط مخاوف من تزايد عدد الضحايا موضحة أن جهود فرق الإنقاذ مستمرة لسحب جثث الضحايا المتفحمة وإزالة المركبات المحطمة.

وتسبب وعورة الطرقات في نيجيريا أكثر الدول الإفريقية ازدحاماً بالسكان وقوع العديد من حوادث السير ولا سيما خلال الليل.