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الصحة البريطانية تدعو إلى التريث في رفع قيود كورونا

2022-02-18

لندن-سانا

دعا مسؤولو الصحة في بريطانيا اليوم رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى التريث وعدم التسرع في رفع كل القيود لمكافحة جائحة كورونا.

ونقلت رويترز عن رئيس اتحاد منظمات هيئة الصحة العامة في بريطانيا ماثيو تيلور قوله إنه “لا يزال الكثير يعترض خطط هيئة الصحة العامة للتعافي إذا تسرعت الحكومة في تنفيذ خططها للخروج من الجائحة” مؤكداً ضرورة الحرص والاعتماد على أسلوب يستند إلى الأدلة والبراهين.

وكان جونسون ألغى كل قيود كورونا في الـ 19 من الشهر الماضي ومن المنتظر أن يعلن الاثنين المقبل عن خططه لتوسيع الدائرة الأمر الذي يشير إلى أنه يريد التحرك لإنهاء إلزام الناس بالعزل الذاتي عند ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وبدأت بريطانيا بتطبيق الإلزام القانوني بالعزل الذاتي في أيلول 2020 بعد تخفيف أول إجراءات عزل عام لمكافحة الجائحة فيما سجلت البلاد حتى الآن منذ بدء انتشار الجائحة 18 مليوناً و 499058 إصابة و160221 وفاة.

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