منتجو الأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات يدعون لتضافر الجهود لتخفيض كلف الإنتاج

دمشق-سانا

دعا منتجو الأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية خلال اجتماعهم في غرفة صناعة دمشق وريفها إلى تضافر جهود الجميع لتخفيض كلف الإنتاج وزيادة قدرة منتجاتهم التنافسية وتخفيف الأعباء عنها وإشراك ممثليهم عند إصدار التعليمات التنفيذية للتعديل الجديد على القانون رقم 18 لعام 2004 الناظم لإنتاج وتداول الأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية.

ولفت المنتجون إلى ضرورة إعادة النظر برفع ثمن اللصاقة على عبوات منتجات مصانعهم التي تضمنها التعديل الجديد داعين إلى اعتماد حجم أو وزن المنتج في التعليمات التنفيذية كمعيار عند تحديد سعر اللصاقة.

وأشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى أن الغرفة ستعمل على دراسة تفاصيل الموضوع ليتم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية والوزارات والجهات المعنية لاتخاذ القرار بشأنها ومساعدة منتجي الأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية وتخفيف الأعباء عنهم.

من جهته أشار أمين سر الغرفة محمد أكرم الحلاق إلى أن توجه الحكومة هو تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مقبولة للمزارع لافتا إلى أن عدم تحميل منتجي الاسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية أعباء إضافية سينعكس على خفض كلف الانتاج الزراعي والحيواني.

أحمد سليمان وطارق السيد