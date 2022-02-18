فقدان 11 شخصاً إثر اندلاع حريق على متن سفينة في البحر المتوسط

أثينا-سانا

أعلنت السلطات اليونانية اليوم فقدان 11 شخصاً ومحاصرة اثنين آخرين إثر اندلاع حريق على متن سفينة تبحر من اليونان إلى إيطاليا وعلى متنها 288 شخصاً.

ونقلت وكالة رويترز عن خفر السواحل اليونانية قولها في بيان “إن العبارة يوروفيري أوليمبيا التي ترفع العلم الإيطالي كانت متجهة إلى ميناء برينديزي عندما اندلع الحريق وهي بالقرب من جزيرة كورفو” مضيفاً “إن 237 راكباً وطاقماً يضم 51 فرداً كانوا على متن العبارة لدى اندلاع الحريق”.

وأشار البيان إلى أن ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل تشارك في جهود الإنقاذ لتحديد مكان المفقودين الـ 11 في حين تم نقل عشرة من الناجين إلى المشفى لتلقي العلاج ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة كما لم يتم الكشف عن أي تسرب للوقود في البحر.