صفقة أسلحة أمريكية لبولندا بقيمة 6 مليارات دولار

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة لبيع بولندا 250 دبابة هجومية بقيمة ستة مليارات دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الصفقة “تشمل 250 دبابة هجومية من طراز ابرامز وتجهيزات ذات صلة من بينها 26 مركبة إنقاذ مصفحة ومئات الرشاشات الثقيلة ومعدات ضد الألغام والمتفجرات وآلاف الذخائر والمعدات المساعدة” مشيرة إلى أنها تحتاج إلى موافقة الكونغرس عليها.

وزعمت الخارجية الأمريكية بأن الخطوة ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر المساعدة في تحسين أمن حليف في حلف شمال الأطلسي.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أعلن الموافقة على الصفقة المزمعة لنظيره البولندي ماريوس بلاشتشاك الذي التقاه صباح اليوم في وارسو.

وزادت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة من إمداد أوكرانيا بالأسلحة ونشرت آلاف العسكريين الإضافيين في أوروبا الشرقية.