مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين

القاهرة-سانا

بحث نائب رئيس مجلس الشعب محمد أكرم العجلاني مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي سبل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة حيث شدد الجانبان على أهمية الارتقاء بالعلاقات البرلمانية والاقتصادية والعمل على تذليل كل العقبات أمامها.

ووصف العجلاني اللقاء بالإيجابي مؤكداً استعداد سورية لإزالة كل المعوقات إن وجدت.

بدوره أشار الحلبوسي إلى أهمية فتح المنافذ الحدودية بين البلدين وإزالة العقبات بما يتيح ويسهل الرحلات البرية ومرور البضائع.

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