وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي قضايا الأمن الدولي

موسكو-سانا

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الأمريكي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي اليوم قضايا الأمن الدولي وذلك على خلفية التوتر حول أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن شويغو وأوستن “أجريا مكالمة هاتفية ناقشا خلالها القضايا الحيوية للأمن الدولي التي تثير اهتماماً مشتركاً” وسبق أن أعلنت الوزارة أن شويغو وأوستن سيجريان محادثات هاتفية بمبادرة من الطرف الأمريكي وهذا هو ثاني اتصال بين شويغو وأوستن خلال 7 أيام حيث تحدثا هاتفيا يوم الـ 12 من شباط.

وتؤكد روسيا أنه لا نية لديها لشن أي هجوم ضد أوكرانيا مشددة على أن كل التقارير الغربية التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض منها تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعداداً لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقاً.