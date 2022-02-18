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بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي: الولايات المتحدة لم تبد تصميماً على التعامل بشكل مناسب مع مطالب روسيا في إطار المحادثات حول ملف الضمانات الأمنية

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تصوير: نجم ناصر  

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