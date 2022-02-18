بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي: الولايات المتحدة لم تبد تصميماً على التعامل بشكل مناسب مع مطالب روسيا في إطار المحادثات حول ملف الضمانات الأمنية

الجمعة / 18 / 02 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين
2022-02-18
مباحثات تعاون سورية روسية في مجال رعاية ذوي الإعاقة
2022-02-18
حزب أوروبي يستنكر الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2022-02-18
روسيا تجدد مطالبتها بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من سورية واحترام وحدة أراضيها
2022-02-17
مباحثات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية والإمارات
2022-02-17
حزب الاشتراكيون السلوفاكي: على العالم دعم سورية لاستعادة الجولان المحتل
2022-02-17
زاخاروفا: لافروف يلتقي المقداد في موسكو الاثنين المقبل
2022-02-16
محليات
شق طرق زراعية في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا
2022-02-18
حملة لمكافحة آفة (فأر الحقل) في أراضي ريف دمشق الزراعية
2022-02-18
الحرارة أعلى من معدلاتها وأمطار متوقعة في عدة مناطق
2022-02-18
ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة غداً وأمطار على منطقة الجزيرة
2022-02-17
خطة تدريبية للمعنيين بالقانون المالي الجديد للوحدات الإدارية
2022-02-17
الوزير سالم: عدم التساهل مع المتاجرين بالدقيق التمويني والمحروقات والخبز
2022-02-17
الإرهابيون المرتبطون بالمحتل التركي يقصفون بالمدفعية محيط تل أبيض
2022-02-17
رياضة
تشرين يفوز على جبلة في مباراة مؤجلة من ذهاب الدوري
2022-02-18
باريس سان جيرمان يقدم لمبابي أغلى عقد في تاريخ كرة القدم
2022-02-18
منتخب سورية لكرة السلة في المجموعة 3 بنهائيات آسيا
2022-02-18
رينجرز يفوز على دورتموند في الدوري الأوروبي
2022-02-17
برشلونة يتعادل مع نابولي في ملحق الدوري الأوروبي
2022-02-17
فونيني يتأهل لربع نهائي بطولة ريو دي جانيرو
2022-02-17
لأول مرة.. جريح الوطن إلى بطولة غرب آسيا البارالمبية
2022-02-17
اقتصاد
زراعة 8 آلاف دونم بالخضار الباكورية بدرعا
2022-02-18
مئة شركة سورية وعربية في المعرض التخصصي للصناعات الجلدية
2022-02-17
اختتام معرض الخليج الدولي للصناعات الغذائية غولفوود 2022 بدبي
2022-02-17
زراعي سلمية يوزع 350 طناً من السماد
2022-02-17
استخدام الأسمدة العضوية والحيوية يزيد الإنتاج الزراعي الصحي ويخفض تكاليفه
2022-02-17
ارتفاع الأسهم الأوروبية
2022-02-17
بيع 6 أطنان من بذار البطاطا (العروة الربيعية) بالسويداء
2022-02-17
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
مباحثات سورية عراقية لتعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين
مباحثات تعاون سورية روسية في مجال رعاية ذوي الإعاقة
موسكو تنفي مزاعم كندا بشأن (أنشطة عسكرية روسية في دونباس)
روسيا تجدد مطالبتها بخروج قوات الاحتلال الأمريكي من سورية واحترام وحدة أراضيها
تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 375 حالة ووفاة 3
الإرهابيون المرتبطون بالمحتل التركي يقصفون بالمدفعية محيط تل أبيض
استشهاد اثنين من طاقم حوامة تابعة للجيش جراء هبوطها اضطرارياً فوق المنطقة الساحلية
أربعة مراكز متطورة لصناعة الأطراف أسهمت باستعادة أكثر من 2300 جريح لقدراتهم الحركية
مقتل أحد متزعمي مرتزقة الاحتلال التركي بريف حلب الشمالي
الحرارة أعلى من معدلاتها في معظم المناطق
بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي: الولايات المتحدة لم تبد تصميماً على التعامل بشكل مناسب مع مطالب روسيا في إطار المحادثات حول ملف الضمانات الأمنية
2022-02-18
2022-02-18
tarek2012
سابق
دونيتسك تعلن إفشال عملية تفجير صهريج كلور في محطة لمعالجة المياه
التالي
تصنيع وتركيب أطراف صناعية وإصلاحها في مركز إعادة التأهيل بدمشق
انظر ايضاً
لقاء تشرين مع جبلة في ذهاب الدوري
تصوير: نجم ناصر
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved