دونيتسك تعلن إفشال عملية تفجير صهريج كلور في محطة لمعالجة المياه

دونيتسك-سانا

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين من أفراد مجموعتين تخريبيتين للجيش الأوكراني حاولتا التسلل عبر خط التماس إلى داخل أراضي الجمهورية بغية تفجير صهريج معبأ بالكلور في محطة لمعالجة المياه.

وأوضحت الشرطة الشعبية في دونيتسك في بيان اليوم أن هاتين المجموعتين التخريبيتين المؤلفتين من 10 و12 شخصاً حاولتا التسلل على محور بلدة غورلوفكا وتم رصدهما في محيط غابة قرب بلدة جيليزنايا بالكا مشيرة إلى أن عناصر الشرطة اضطروا إلى إطلاق النار عليهما ما أسفر عن مقتل ما لايقل عن اثنين وإصابة ثلاثة آخرين وإجبار البقية على الفرار.

ولفت البيان إلى أن التقارير الاستخباراتية تؤكد أن المجموعتين التخريبيتين حاولتا التسلل إلى داخل أراضي الجمهورية بغية تفجير صهريج معبأ بالكلور في محطة لمعالجة المياه في محيط بلدة غورلوفكا مرجحة أن هؤلاء المخربين (مرتزقة بولنديون).

كما أعلنت وزارة الأمن في دونيتسك أن مجموعة أخرى من المخربين الأوكرانيين حاولت صباح اليوم تفجير صهريج لتخزين الأمونيا في مصنع (ستيرول) في غورلوفكا مشيرة إلى إصابة حارس في الموقع جراء الحادث.

وذكرت الشرطة الشعبية أن مجموعة تخريبية أخرى للجيش الأوكراني حاولت الليلة الماضية التسلل إلى منشأة نفطية في محيط بلدة يلينوفكا بهدف تفجير صهاريج وقود لكن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط هذا المخطط.