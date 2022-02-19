زاخاروفا: التصريحات الأمريكية بشأن أوكرانيا تدل على فشل استخباراتهم

موسكو-سانا

رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن الهجوم الروسي المزعوم على أوكرانيا دليل على فشل جهاز المخابرات الأمريكية.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على موقع تلغرام: “تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس وبقية فريق الدعاية بشأن غزو روسي وشيك لأوكرانيا تشهد على فشل المخابرات الأمريكية”.

وكانت زاخاروفا سخرت في وقت سابق من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعداً للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا وقالت: “نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول الغزوات الروسية لهذا العام”.

وكانت عدة وسائل إعلام غربية روجت لكذبة “الغزو الروسي الوشيك” لأوكرانيا وحددت بعضها ساعة الصفر يوم الـ 15 وبعضها الأخر يوم الـ 16 من شباط الجاري وبعد انتهاء المدتين استمرت بتوقع الهجوم خلال الأيام القادمة.

وفي سياق متصل كشفت زاخاروفا أن الدول الغربية في الوقت الراهن تعرض على روسيا التفاوض حول مواضيع كانت هذه الدول نفسها ترفضها قبل عام فقط.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة “إن تي في” الروسية: “اليوم نتلقى منهم إجابات وهم يتسابقون في طرح مقترحات ليس فقط لعقد لقاءات بل ولإعادة إطلاق مختلف الصيغ التفاوضية”.

وأشارت إلى أنه قبل عام فقط كانت الدول الغربية ترفض المفاوضات مع روسيا.

وفي بيان منفصل تعليقاً على نتائج اجتماع حلف الناتو على مستوى وزراء الدفاع أكدت زاخاروفا أن “الأوضاع العسكرية والسياسية في أوروبا تستمر بالتدهور وأن المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية التي لم نتلق من الحلف ردوداً واضحة عليها تهدف إلى تصحيح هذا الوضع”.

وأضافت: “سنصر على تخلي الناتو عن سياسة التوسع الاستفزازية وعدم نشر أسلحة هجومية تمثل تهديداً لنا بالقرب من حدودنا وعودة تمركز قوات الحلف إلى المواقع التي كانت فيها عام 1997”.

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