إعادة تشغيل محطة تصفية مياه سد جبل العرب

السويداء-سانا

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة السويداء تشغيل محطة التصفية على سد جبل العرب التي كانت متوقفة عن العمل منذ حزيران الفائت لنضوب مياه السد في حينه.

مدير المؤسسة المهندس وائل شقير بين لـ سانا أنه تم تشغيل المحطة بنحو 20 بالمئة من طاقتها نظراً لضآلة المياه الخامية في بحيرة السد حيث ستضخ حالياً 1400 متر مكعب يومياً فيما طاقتها الفعلية 250 مترا مكعبا في الساعة.

وأشار شقير إلى أن الكوادر الفنية أجرت خلال الأيام الماضية عمليات التشغيل والمعايرة التجريبية كما أجرت دائرة التحليل والتعقيم أمس الفحوص المخبرية والتحاليل الفيزوكيميائية للمياه المنتجة التي أثبتت أنها ضمن المواصفات القياسية السورية لمياه الشرب.

وذكر شقير أن المياه المنتجة ستوزع عبر شبكات القرى والبلدات المستفيدة من المحطة وفق برنامج تحدده وحدة مياه صلخد.

طارق السيد

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