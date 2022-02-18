القوات العراقية تقبض على إرهابي من تنظيم (داعش)

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني وتلقت السومرية نيوز نسخة منه “أن وحدة أمنية مشتركة وبناء على معلومات دقيقة ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة ابو جير بمدينة الرمادي بالأنبار وهو من المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.

وأضاف البيان: “جرى تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

وكان سلاح الجو العراقي قضى أمس على ما يسمى “والي الأنبار ومساعده” في تنظيم “داعش” الإرهابي بضربة جوية.

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