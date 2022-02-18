SCS-NET

القوات العراقية تقبض على إرهابي من تنظيم (داعش)

2022-02-18

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وجاء في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني وتلقت السومرية نيوز نسخة منه “أن وحدة أمنية مشتركة وبناء على معلومات دقيقة ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة ابو جير بمدينة الرمادي بالأنبار وهو من المطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة 4 إرهاب”.

وأضاف البيان: “جرى تسليم الإرهابي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.

وكان سلاح الجو العراقي قضى أمس على ما يسمى “والي الأنبار ومساعده” في تنظيم “داعش” الإرهابي بضربة جوية.

امتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إحباط محاولة تفجير أبراج الطاقة الكهربائية في صلاح الدين العراقية

بغداد-سانا أحبطت القوات العراقية اليوم محاولة إرهابيين تفجير أبراج للطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved