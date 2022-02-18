روسيا تجري غداً تدريبات لقوات الردع الاستراتيجي

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن التدريبات المزمعة لقوات الردع الاستراتيجي والتي تشمل إطلاق الصواريخ الباليستية والمجنحة ستجرى يوم غد بإشراف الرئيس فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة وأوردته وسائل إعلام روسية..”تجري غداً وتحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين مناورة مخطط لها لقوات الردع الاستراتيجي يتم خلالها إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز”.

وأضاف البيان “تشارك في التدريبات قوات الفضاء والمنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الصواريخ الاستراتيجية وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود”.

وأشار البيان إلى أنه تم التخطيط لتدريب قوات الردع الاستراتيجي في وقت سابق للتحقق من جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية وإطلاق أطقم القتال والسفن الحربية وناقلات الصواريخ الاستراتيجية للقيام بالمهام الموكلة إليها فضلاً عن موثوقية الأسلحة النووية الاستراتيجية.

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