الدوما الروسي: زيلينسكي يرفض تنفيذ اتفاقيات مينسك

موسكو-سانا

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الذي يستبعد إجراء محادثات مباشرة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يرفض بذلك تنفيذ اتفاقيات مينسك.

ونقلت وكالة تاس عن فولودين قوله في صفحته على تلغرام “إن الانتخابات المحلية والتسوية السياسية مسائل لا يمكن حلها دون التنسيق مع ممثلي دونيتسك و لوغانسك”.

وكان زيلينسكي أعلن في وقت سابق أنه لن يجري محادثات مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين “المعلنتين من طرف واحد”.

ولفت رئيس مجلس الدوما الروسي إلى أن زيلينسكي بأقواله هذه يرفض في الواقع تنفيذ اتفاقيات مينسك.

وبشأن التصريحات الأخيرة لمسؤولين أوروبيين حول “غزو روسيا لأوكرانيا” قال فولودين: لم نر أحداً منهم يعتذر بعد عن التصريحات التي ثبت كذبها مضيفاً: “بدلاً من ذلك نرى أن كييف خلافاً لاتفاقيات مينسك حاولت تصعيد النزاع وبدأت استهداف تجمعات سكنية في دونباس بقذائف الهاون”.

وأكد فولودين أن واشنطن وبروكسل تتحملان مسؤولية إخفاء جرائم كييف خلال الانقلاب الدموي في عام 2014 وأثناء إحراق بناء مجلس النقابات العمالية في أوديسا وأثناء العمليات العقابية في دونباس واصفاً ما حدث بأنه “إبادة جماعية”.

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