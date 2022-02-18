بكين تطالب واشنطن بمعالجة التمييز العنصري داخل أراضيها

بكين-سانا

طالبت الصين الولايات المتحدة بمعالجة مشكلة التمييز العنصري المنهجي ومناهضة الاقليات على أراضيها.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله في مؤتمر صحفي أمس “إن ما تسمى “مبادرة الصين” والبيانات والأفعال المناهضة للآسيويين في الولايات المتحدة هي مظاهر للتمييز العنصري المنهجي وتعكس المشاكل المتأصلة في المجتمع الأمريكي” موضحاً أن نتائج استطلاع أظهرت أنه في عام 2020 زادت قضايا جرائم

الكراهية التي تستهدف المجتمع الآسيوي في الولايات المتحدة بنسبة 76 بالمئة وتم استهداف ربع الشبان الآسيويين في أعمال تمييز عنصري وتنمر. وتابع وانغ إن “هذه الأعداد الصادمة أثارت قلقاً واسع النطاق في العديد من الدول الآسيوية والمجتمع الدولي”.

وأضاف المتحدث الصيني إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تفكر بعمق في مشكلة التمييز العنصري المنهجي وتتخذ إجراءات ملموسة لتصحيحها وتحمي الحقوق والمصالح المشروعة للأقليات القومية ومن بينهم الأشخاص من أصول آسيوية وأن تبعد عن تلك الأقليات العنف والخوف وتمكنها من الاستمتاع بالحقوق المتساوية المستحقة.

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