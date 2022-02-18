الهند تسجل نحو ثلاثين ألف إصابة جديدة بكورونا وألمانيا 264 وفاة

عواصم-سانا

سجلت الهند 492 وفاة و25920 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وحسب موقع وورلد ميترز وصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 42 مليوناً و780235 إصابة والوفيات إلى 510937 حالة.

وتحتل الهند المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والثالث من حيث عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 13 مليوناً و255989 بعد تسجيل 220048 إصابة جديدة كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 120992 بعد تسجيل 264 وفاة جديدة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 87 إصابة جديدة مؤكدة أمس انخفاضاً من 92 في اليوم السابق مشيرة إلى أن 40 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً ارتفاعاً من 35 قبل يوم.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم أمس 107375 إصابة مؤكدة بالفيروس ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636 حالة.

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