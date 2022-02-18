18 شباط 1920 – صدور العدد الأول من صحيفة “فتى العرب” الدمشقية

دمشق-سانا
1861 – ملك بييمونتي وسفويا وسردينيا فيتوريو إمانويلي الثاني يتخذ لقب ملك إيطاليا مع قرب اكتمال توحيدها.
1911 – إقلاع أول رحلة رسمية للبريد الجوي من أباد في الهند البريطانية إلى نايني على بعد 10 أميال حاملا 6500 رسالة.
1913 – ريمون بوانكاريه يتولى رئاسه فرنسا.
1920 – صدور العدد الأول من صحيفة “فتى العرب” الدمشقية التي أنشأها الأديب معروف الأرناؤوط.
1930 – اكتشاف كوكب بلوتو.
1965 – استقلال غامبيا عن المملكة المتحدة.
1978 – اغتيال وزير الثقافة المصري الأديب يوسف السباعي في قبرص.
1978 – إيطاليا والفاتيكان توقعان على وثيقة تؤكد على حق كل منهما بأن تكون دولة مستقلة ذات سيادة.
2018 – سقوط طائرة إيرانية ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 59 شخصاً و6 من طاقمها قرب مدينة ياسوج جنوب غرب البلاد.
2021 – هبوط الروبوت الجوال “برسفيرنس” التابع لوكالة ناسا على سطح المريخ حاملاً مروحية “إنجينويتي” المريخية.
من مواليد هذا اليوم..
1404 – ليون باتيستا ألبيرتي.. مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي.
1745 – ألساندرو فولتا.. عالم فيزياء إيطالي.
1931 – توني موريسون.. روائية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1993.
من وفيات هذا اليوم..
1546 – مارتن لوثر.. مصلح ديني ومؤسس البروتستانتية.
1967 – روبرت أوبنهايمر.. عالم فيزياء أمريكي.
2006 – سر الختم الخليفة رئيس وزراء السودان.
أعياد ومناسبات..
عيد الاستقلال في غامبيا.
يوم الشهيد في الجزائر.