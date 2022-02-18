18 شباط 1920 – صدور العدد الأول من صحيفة “فتى العرب” الدمشقية

دمشق-سانا

1861 – ملك بييمونتي وسفويا وسردينيا فيتوريو إمانويلي الثاني يتخذ لقب ملك إيطاليا مع قرب اكتمال توحيدها.

1911 – إقلاع أول رحلة رسمية للبريد الجوي من أباد في الهند البريطانية إلى نايني على بعد 10 أميال حاملا 6500 رسالة.

1913 – ريمون بوانكاريه يتولى رئاسه فرنسا.

1920 – صدور العدد الأول من صحيفة “فتى العرب” الدمشقية التي أنشأها الأديب معروف الأرناؤوط.

1930 – اكتشاف كوكب بلوتو.

1965 – استقلال غامبيا عن المملكة المتحدة.

1978 – اغتيال وزير الثقافة المصري الأديب يوسف السباعي في قبرص.

1978 – إيطاليا والفاتيكان توقعان على وثيقة تؤكد على حق كل منهما بأن تكون دولة مستقلة ذات سيادة.

2018 – سقوط طائرة إيرانية ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 59 شخصاً و6 من طاقمها قرب مدينة ياسوج جنوب غرب البلاد.

2021 – هبوط الروبوت الجوال “برسفيرنس” التابع لوكالة ناسا على سطح المريخ حاملاً مروحية “إنجينويتي” المريخية.

من مواليد هذا اليوم..

1404 – ليون باتيستا ألبيرتي.. مهندس معماري وعالم رياضيات وشاعر إيطالي.

1745 – ألساندرو فولتا.. عالم فيزياء إيطالي.

1931 – توني موريسون.. روائية أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1993.

من وفيات هذا اليوم..

1546 – مارتن لوثر.. مصلح ديني ومؤسس البروتستانتية.

1967 – روبرت أوبنهايمر.. عالم فيزياء أمريكي.

2006 – سر الختم الخليفة رئيس وزراء السودان.

أعياد ومناسبات..

عيد الاستقلال في غامبيا.

يوم الشهيد في الجزائر.