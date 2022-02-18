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روسيا تؤكد على حقها السيادي بالحفاظ على أمنها

2022-02-17

موسكو-سانا

جددت روسيا تأكيدها على حقها السيادي في الحفاظ على أمنها والاحتفاظ بقواتها في المناطق التي تراها مناسبة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين قوله اليوم تعليقا على الاتهامات بشأن زيادة الوجود العسكري الروسي إنه “من حقنا السيادي أن نفكر في أمننا القومي وأن نبقي قواتنا حيث نعتقد أنها مهمة بالنسبة لنا للدفاع عن الاتحاد الروسي”.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا وهو ما نفته موسكو معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.

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