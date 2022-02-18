موسكو تحذر من تهيئة أجواء غير مناسبة في المرحلة الختامية من مفاوضات فيينا

موسكو-سانا

حذر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف من تهيئة أجواء غير مناسبة في المرحلة الختامية من المفاوضات حول الملف النووي الإيراني مبيناً أن خصوم الاتفاق يكثفون نشاطهم مع اقتراب الأطراف المتفاوضة منه.

وكتب أوليانوف في تغريدة على موقع “تويتر” اليوم “بينما نقترب من الاتفاق على العودة إلى الاتفاق النووي يكثف خصومه نشاطهم في المجال العلني أكثر فأكثر ويحاولون تهيئة أجواء غير صالحة حول المرحلة الختامية من مفاوضات فيينا”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة انتقد اليوم بث معلومات محرفة تحت غطاء تقارير إعلامية حول مفاوضات فيينا مبيناً أنه “مع الاقتراب من الأيام الأخيرة لمفاوضات فيينا ينبغي انتظار المزيد من التحريفات”.

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