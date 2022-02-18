الاحتلال يرفض دخول لجنة أممية لفلسطين للتحقيق بالعدوان على غزة

القدس المحتلة-سانا

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم دخول لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى فلسطين للتحقيق في العدوان على قطاع غزة المحاصر في شهر أيار الماضي.

وذكرت وكالة معا أن سلطات الاحتلال أعلنت أنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق ولن تسمح لأعضائها بدخول فلسطين.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الـ 27 من أيار الماضي قرارا لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ودائمة بشأن العدوان الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ شهر نيسان الماضي والتقدم بتوصية لإنهاء الإفلات من العقوبة.

ومنذ شهر نيسان المنصرم صعد الاحتلال اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة الآلاف واعتقال المئات كما شن عدواناً برياً وبحرياً وجوياً على قطاع غزة المحاصر استمر من الـ 10 من أيار الماضي حتى الحادي والعشرين منه ما أسفر عن استشهاد 257 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً وإصابة نحو ألفين بجروح وإلحاق دمار هائل بممتلكات ومنازل الفلسطينيين والبنى التحتية.