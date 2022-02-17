إصابة فلسطيني جراء اعتداء قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني بجروح مساء اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت كالة معا أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا حي الشيخ جراح واعتدوا على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة مسن بجروح في الرأس.

إلى ذلك فرضت قوات الاحتلال إغلاقاً مشدداً على مداخل الحي ومنعت المتضامنين والمسعفين من الدخول إليه لتقديم العلاج للمصابين.

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح خطر التطهير العرقي والتهجير القسري من منازلها لتنفيذ مخططات استيطانية حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي في الوقت الذي تشدد فيه قوات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية بحق سكانه في محاولة لتهجيرهم.