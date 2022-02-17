الخارجية الإيرانية: بث تقارير محرفة بشأن مفاوضات فيينا تصرف خطير

طهران–سانا

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية بث معلومات محرفة تحت غطاء تقارير إعلامية حول مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الجارية حالياً في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اليوم في تغريدة له على موقع “تويتر” إن “بث معلومات خاطئة تحت غطاء تقارير إعلامية تصرف خطير” مضيفاً أن “الاتفاق النهائي لترخيص عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي سيكون مختلفاً كثيراً عن تقارير محرفة عديمة المصدر”.

وتابع خطيب زادة أنه “مع الاقتراب من الأيام الأخيرة لمفاوضات فيينا ينبغي انتظار المزيد من التحريفات”.

وكان رئيس الوفد الإيراني المشارك في المباحثات النووية الجارية في فيينا علي باقري كني دعا أمس الأطراف المفاوضة إلى النظر بواقعية وتجنب الطمع واتخاذ القرار الجدي للوصول إلى اتفاق.

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