SCS-NET

2022-02-17

انظر ايضاً

ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة غداً وأمطار على منطقة الجزيرة

دمشق-سانا يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved