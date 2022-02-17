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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
مباحثات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية والإمارات
2022-02-17
حزب الاشتراكيون السلوفاكي: على العالم دعم سورية لاستعادة الجولان المحتل
2022-02-17
زاخاروفا: لافروف يلتقي المقداد في موسكو الاثنين المقبل
2022-02-16
الطبيب السوري يوسف: أسعى لإنشاء مركز بحثي عالي التطور بدمشق
2022-02-16
المقداد يلتقي بيدرسون.. وبحثٌ لآخر المستجدات ذات الصلة بسورية
2022-02-16
الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي يستضيف ملتقى الصناعات الغذائية
2022-02-15
وفد برازيلي يزور الجناح السوري في إكسبو دبي
2022-02-15
محليات
ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة غداً وأمطار على منطقة الجزيرة
2022-02-17
خطة تدريبية للمعنيين بالقانون المالي الجديد للوحدات الإدارية
2022-02-17
الوزير سالم: عدم التساهل مع المتاجرين بالدقيق التمويني والمحروقات والخبز
2022-02-17
الإرهابيون المرتبطون بالمحتل التركي يقصفون بالمدفعية محيط تل أبيض
2022-02-17
ما قصة سقف التوتياء في سوق الحميدية؟
2022-02-17
حملات نظافة في القامشلي وحمص وحلب بمناسبة يوم المجالس المحلية
2022-02-17
يوم ترفيهي لأطفال مرضى السرطان بطرطوس
2022-02-17
رياضة
فونيني يتأهل لربع نهائي بطولة ريو دي جانيرو
2022-02-17
لأول مرة.. جريح الوطن إلى بطولة غرب آسيا البارالمبية
2022-02-17
روسيا إلى نصف نهائي هوكي الجليد في أولمبياد بكين
2022-02-17
ليفربول يفوز على انتر ميلان بدوري أبطال أوروبا
2022-02-16
لفانتي يفوز على اتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني
2022-02-16
الروسية كوديرميتوفا إلى ربع نهائي بطولة دبي للتنس
2022-02-16
تعادل العربي وجرمانا وفوز المجد على الكسوة في دوري الدرجة الأولى
2022-02-16
اقتصاد
زراعي سلمية يوزع 350 طناً من السماد
2022-02-17
استخدام الأسمدة العضوية والحيوية يزيد الإنتاج الزراعي الصحي ويخفض تكاليفه
2022-02-17
ارتفاع الأسهم الأوروبية
2022-02-17
بيع 6 أطنان من بذار البطاطا (العروة الربيعية) بالسويداء
2022-02-17
أكثر من 3 مليارات ليرة لإنجاز البنية التحتية بالمدينة الصناعية في أم الزيتون بالسويداء
2022-02-17
رغم سنوات عمرها الـ70.. سيدة تواصل العطاء بمشروع متناهي الصغر
2022-02-17
ارتفاع أسعار الذهب
2022-02-17
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الإرهابيون المرتبطون بالمحتل التركي يقصفون بالمدفعية محيط تل أبيض
استشهاد اثنين من طاقم حوامة تابعة للجيش جراء هبوطها اضطرارياً فوق المنطقة الساحلية
أربعة مراكز متطورة لصناعة الأطراف أسهمت باستعادة أكثر من 2300 جريح لقدراتهم الحركية
مقتل أحد متزعمي مرتزقة الاحتلال التركي بريف حلب الشمالي
الحرارة أعلى من معدلاتها في معظم المناطق
حزب الاشتراكيون السلوفاكي: على العالم دعم سورية لاستعادة الجولان المحتل
وزارة الاتصالات: معالجة أكثر من 209 آلاف اعتراض على الاستثناء من الدعم
2022-02-17
2022-02-17
habib
سابق
ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة غداً وأمطار على منطقة الجزيرة
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