عطل جديد يضرب موقع تويتر

واشنطن-سانا

تعرض موقع تويتر اليوم لعطل فني حيث أبلغ العديد من مستخدميه عن وجود مشكلات واجهوها خلال استخدامه.

ووفقاً لموقع “داون ديتيكتور” المعني بمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، أن مستخدمين قدموا بلاغات مساء اليوم عن عدم تمكنهم من تحميل أي تغريدات جديدة أو عرض الملفات الشخصية وتوقف الروابط عن العمل كما تلقى بعضهم رسائل تنص على “حدوث خطأ ما” و”حاول إعادة التحميل”.

وأشار الموقع إلى أن معظم المشكلات تتعلق بالموقع الإلكتروني وليس التطبيق حيث تم رصد أكثر من 4500 تقرير انقطاع في غضون 15 دقيقة.

ويأتي هذا العطل بعد مرور 5 أيام من تعرض الموقع لعطل واسع أسفر عن شكوى بعض المستخدمين من تسجيل الخروج من حساباتهم الخاصة وعدم تمكن البعض الآخر من إرسال التغريدات أو استردادها.

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