ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة غداً وأمطار على منطقة الجزيرة

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر على منطقة الجزيرة والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..