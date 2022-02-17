طيران النظام السعودي يجدد غاراته على المناطق اليمنية

صنعاء-سانا

جدد طيران النظام السعودي اليوم غاراته مستهدفاً الأحياء والمناطق السكنية اليمنية.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر أمني قوله “إن طيران النظام السعودي شن 8 غارات على منطقة بني حسن بمديرية عبس و3 غارات على مديرية حرض وغارة على منطقة الطينة بمديرية ميدي بمحافظة حجة كما شن 7 غارات على مديريتي الجوبة والوادي وغارتين على مديريتي مدغل وصرواح في محافظة مأرب وغارتين على الأجاشر قبالة نجران.

وأصيب أامس الأول ستة يمنيين جراء استهداف طيران النظام السعودي لمنطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة الحدودية شمال اليمن.

وفي سياق متصل ارتكبت قوات النظام السعودي ومرتزقتها 290 خرقاً لوقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن بينها غارة لطيران تجسسي على حيس وتحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس إضافة إلى 109 خروقات بقصف مدفعي وصاروخي و184 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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