بيسكوف: تصريحات بايدن حول هجوم روسي ضد أوكرانيا تصعد التوترات

موسكو-سانا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم: إن التصريحات بشأن خطط روسيا للهجوم على أوكرانيا تعمل على تصعيد التوترات.

وقال بيسكوف لوكالة سبوتنيك: إن هذه التصريحات بما في ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أدلى بها اليوم تعمل على تصعيد التوترات وتأزيم الأوضاع.

وكان الرئيس الأمريكي صرح اليوم بأن روسيا قد تغزو أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة زاعماً أن هناك مؤشرات على ذلك.

كما كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كلمة له بمجلس الأمن حول الوضع في أوكرانيا اتهاماته لموسكو بالتخطيط لغزو أوكرانيا.

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