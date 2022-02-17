مصرع 4 أشخاص جراء عواصف عاتية تضرب وسط أوروبا

وارسو-سانا

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في عواصف عاتية ضربت وسط أوروبا اليوم بعدما وصلت سرعة الرياح إلى 181 كم بالساعة متسببة بتعطيل حركة السفر والتنقل على نطاق واسع.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه في بولندا وصلت سرعة الرياح إلى 125 كم بالساعة وألحقت أضراراً كبيرة بأكثر من 500 منزل واقتلعت مئات الأشجار وقطعت الكهرباء ليلاً عن 324 ألف منزل.

وقالت الشرطة: إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب اثنان آخران بجروح في سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء في كراكوف فيما قتل شخص في سقوط شجرة على سيارته في غرب البلاد.

وفي شمال ألمانيا لقي سائق حتفه في سقوط شجرة قرب بلدة باد بيفنسن.

واجتاحت العواصف أيضاً جمهورية التشيك وقطعت الكهرباء عن أكثر من 300 ألف مشترك فيما أدى سقوط أشجار على طرق وسكك حديد إلى تعطل حركة المرور.

ووصلت سرعة الرياح إلى 181 كم بالساعة في سنيزكا أعلى قمة في تشيكيا في الشمال.

ونقل ثلاثة أطفال إلى المستشفى للعلاج من إصابات بعد حادث مروري في جنوب غرب البلاد.

وفي هولندا تسببت الرياح القوية في إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بينهم شرطي.

وأفاد مطار سخيبول بأمستردام عن إرجاء رحلات لفترات وصلت إلى 45 دقيقة فيما ألغيت بعض رحلات القطار.

وفي بريطانيا أصدر مكتب الأرصاد تحذيراً أحمر ليومي الخميس والجمعة محذراً من اقتراب عاصفة ترافقها رياح بسرعة 100 كم بالساعة تمثل خطراً على الأرواح.

كما قالت بلجيكا إنها سترفع التحذير في مناطقها الساحلية إلى المستوى البرتقالي ثاني أعلى المستويات بعد الأحمر.