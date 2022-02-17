لوكاشينكو: نشر الأسلحة النووية في بيلاروس مرهون بوجود تهديد غربي

مينسك-سانا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن نشر الأسلحة النووية على أراضي بلاده مرهون بوجود تهديدات من جانب الغرب.

ونقلت وكالة بيلتا البيلاروسية عن لوكاشينكو قوله اليوم بعد اطلاعه على سير مناورات “عزيمة الاتحاد 2022” الروسية البيلاروسية: إنه إذا تم اتخاذ مثل هذه الخطوات الغبية من قبل خصومنا فسننشر ليس الأسلحة النووية فحسب بل الأسلحة النووية الفائقة من أجل حماية أراضينا مضيفاً إنه في حال لم تواجه بيلاروس أي تهديدات من قبل دول غير صديقة فلا حاجة إلى الأسلحة النووية هنا لمدة 100 عام.

وفي سياق آخر قال لوكاشينكو: إن بلاده قد توافق على نشر منظومات S400 الصاروخية الروسية في ضواحي العاصمة مينسك مشيراً إلى أنه يوجد حاليا منظومة S400 يتدرب العسكريون البيلاروس على استخدامها.

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