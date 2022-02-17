حملات نظافة في القامشلي وحمص وحلب بمناسبة يوم المجالس المحلية

محافظات-سانا

بدأ مجلس مدينة القامشلي صباح اليوم حملة نظافة واسعة شملت المدخل الغربي لحي المطار وعدداً من الشوارع فيه وذلك في إطار فعاليات اليوم الوطني للمجالس المحلية.

وبين رئيس مجلس المدينة المهندس سهيل رهاوي في تصريح لمراسلة سانا أن أكثر من 100 عامل من عمال النظافة والحدائق شاركوا في حملة النظافة للمدخل الغربي لحي المطار شملت تهذيب الأشجار وإزالة الأعشاب الضارة وترحيل القمامة مشيراً إلى أنه تم يوم أمس القيام بحملة مماثلة في شوارع بورسعيد ودوار السيد الرئيس وشارع القوتلي وعدد من الساحات العامة وتم تهذيب الأشجار وطلاء الرصيف للشوارع المحيطة بدوار السيد الرئيس.

وفي محافظة حمص نفذ مجلس مدينة حمص حملة نظافة واسعة بمشاركة المجتمع الأهلي شملت عدة محاور أساسية للمدينة تحت عنوان “الأمل بالعمل” بمناسبة ختام أسبوع المجالس المحلية.

وأشار المهندس عماد الصالح مدير النظافة في المجلس في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الحملة تمت بالتعاون مع مديريتي البيئة والشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع لجان الأحياء ومشاركة المجتمع الأهلي لافتاً إلى أن الحملة شملت ثلاثة محاور أساسية ضمن شوارع الجلاء ومعن بن أوس ودلال نشيواتي من دوار الأصيل حتى دوار المثنى.

وأوضح الصالح أنه تم تنظيف وشطف الشوارع المذكورة إضافة إلى إزالة الأتربة وتعزيل الشوايات وتنظيف وتعقيم الحاويات وصيانة أجهزة الإنارة وترحيل الأنقاض خلف مستوصف باب الدريب لافتاً إلى أن عمال وآليات مديريات النظافة والحدائق والصيانة والإنارة والأشغال شاركوا بالحملة ووزعوا على الأهالي بروشورات توعية بيئية تؤكد على أهمية الحفاظ على النظافة والتقيد بمواعيد وأماكن رمي القمامة.

وفي حلب نفذت المحافظة ومجلس المدينة حملة نظافة شملت معظم أحياء المدينة احتفاء باليوم الوطني للمجالس المحلية تضمنت تنظيف الشوارع وغسيل الطرقات وترحيل الأتربة والقمامة وإزالة الأنقاض وزراعة الأشجار والعناية بالحدائق وتنفيذ الصيانات للشوارع والأرصفة.

وبين الدكتور كميت عاصي الشيخ عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب في تصريح لمراسل سانا أن حملة النظافة انطلقت من حديقة الوحدة في حي قاضي عسكر المحرر من الإرهاب بمشاركة أهالي الحي وأطفال المدارس والمنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية حيث تم تنظيف ممرات الزوار وساحات لعب الأطفال وتقليم الأشجار موضحاً أن غاية هذه الحملات هي تعزيز ثقافة المواطنة من خلال إشراك أكبر شرائح المجتمع بالعمل التطوعي والخدمي وصولاً إلى التنمية المتوازنة حيث تشمل هذه الحملة الوحدات الإدارية في الريف.

وفي موقع آخر من حي قاضي عسكر استمرت آليات مجلس المدينة بفتح الطرقات وترحيل الأنقاض التي خلفها الإرهاب حيث أوضح المهندس محمد مؤذن مدير الخدمات المركزية بمجلس مدينة حلب أن مديريات مجلس المدينة وعددها 12 مديرية موزعة على أحياء حلب تبذل الجهود المكثفة لتنفيذ حملات النظافة بهدف الارتقاء بالواقع الخدمي وخاصة في الأحياء المحررة من الإرهاب للمساعدة في عودة الأهالي إليها.

وقال المهندس يحيى ضو مدير النظافة في مجلس مدينة حلب أن حملة النظافة شملت معظم أحياء حلب على مدار أسبوع كامل في الشوارع الرئيسية والفرعية بدءاً من دوار الصاخور شرق المدينة باتجاه دوار الشعار جنوباً وحتى حي قاضي عسكر داعياً الأهالي إلى الالتزام بمواعيد رمي القمامة وأماكن وجود الحاويات للحفاظ على جمالية المدينة.

ولفت عدد من الأهالي إلى مشاركتهم في الحملة للمساهمة في نظافة أحيائهم معربين عن تقديرهم للجهات المعنية في المحافظة وجهودهم المبذولة في تحسين الواقع الخدمي للمدينة.

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