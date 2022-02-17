يوم ترفيهي لأطفال مرضى السرطان بطرطوس

طرطوس-سانا

بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال أقامت مديرية وغرفة سياحة طرطوس يوماً ترفيهياً لأطفال مرضى السرطان على شاطئ شاليهات الكرنك السياحي تضمن فقرات فنية ورياضية وألعاب السيرك.

وأوضح مدير السياحة بسام عباس في كلمة له أن هدف هذا النشاط هو زرع البسمة على وجوه الأطفال المرضى ورسالة من أجل إقامة جمعية لهم بالمحافظة تعنى بتقديم الخدمات اللازمة لهم.

بدورها أكدت رحيق أحمد مديرة فريق “رشة عطر التطوعي” ضرورة التعرف عن قرب على احتياجات هؤلاء الأطفال، مشيراً إلى الحاجة الماسة لإقامة جمعية لهم أسوة بجمعيتي بسمة وأمل لتأمين العلاج الطبي والدعم النفسي لهم.

ورأى عدد من أهالي الأطفال أن هذه النشاطات من شأنها أن تدخل البهجة والسرور إلى قلوبهم لكن لا بد من إيجاد جهة فاعلة تعنى بوضعهم لتخفف عنهم وعن ذويهم عناء السفر وتكاليفه نظراً للوضع الخاص الذين يعانون منه بعد تلقيهم العلاج وما يتبعه من تعب التنقل.

حضر الفعالية محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى ورئيس غرفة السياحة يوسف مويشه وعدد من الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المحلي.

فاطمة حسين

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