برلمان كازاخستان يوافق على اتفاقية للتعاون العسكري مع روسيا

نورسلطان-سانا

وافق مجلس الشيوخ في برلمان كازاخستان على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا.

ووفق وكالة “نوفوستي” تهدف بنود الاتفاقية إلى تنفيذ التعاون العسكري في التخطيط المشترك لاستخدام القوات من أجل ضمان أمن الدول ومواجهة التحديات والتهديدات للأمن الإقليمي وكذلك التفاعل في مجالات أخرى من التعاون العسكري بين البلدين.

وتتيح الاتفاقية إمكانية تنفيذ التعاون العسكري في مجالات مثل التدريب العملياتي والقتالي وحفظ السلام والتعليم العسكري والعلوم وأنشطة القوات ودعمها الشامل وتحسين الإطار التنظيمي الثنائي وغيرها من مجالات التعاون العسكري.

ويحال القانون الذي أقره البرلمان الكازاخستاني إلى رئيس البلاد للتوقيع عليه.

ووقع وزيرا الدفاع في البلدين الاتفاقية في الـ 16 من تشرين الاول 2020 في نور سلطان لتحل محل اتفاقية مماثلة كانت قد أبرمت بين الجانبين في الـ 28 من آذار 1994.

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